Губернаторы каких областей могут уйти в отставку в ближайшее время

Несколько российских губернаторов могут уйти в отставку в ближайшее время, до истечения срока их полномочий. Три источника, близких к администрации президента РФ, рассказали, что осенью могут покинуть свои кресла губернатор Архангельской области Игорь Орлов и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Покинуть свой пост может и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Игорь Орлов стал губернатором в 2012 году, до возвращения прямых выборов глав регионов. В 2015-м он досрочно подал в отставку с тем, чтобы избраться на новый срок на выборах. Орлов победил в первом туре, набрав 53% голосов избирателей.

Один из информаторов рассказал РБК, что у Орлова высокий антирейтинг и на будущих выборах он не сможет победить. Причина, по которой губернатор Архангельской области уходит в отставку, — не в мусорном полигоне, на который он дал разрешение, а в провале выстроенной им системы управления.

Глава Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок. 67-летний губернатор может уйти в отставку во время очередной ротации глав регионов, которые Кремль в последнее время традиционно устраивает ротации губернаторов дважды в год — осенью, после единого дня голосования, и весной.

Артамонов возглавил Калужскую область в 2000 году. Он завершает свой пятый срок на этом пост. Кремль им доволен. Но 20 лет во главе региона. Возможно, калужане захотят перемен.

Обсуждается также возможность отставки Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми), но решений по ним на данный момент нет.