Россия призвала США «не пускать на самотёк» выработку условий ядерной сделки

В Госдуме депутат Антон Морозов заявил, что в настоящее время очень важно как можно быстрее Соединённым Штатам сесть за стол переговоров и оговорить новые условия ядерной сделки.

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Морозов подчеркнул, что этот вопрос нельзя откладывать, поскольку он может обернуться серьёзным конфликтом на Ближнем Востоке. Парламентарий подчеркнул, что Москву тревожит ситуация, сложившаяся после выхода США из ядерной сделки, передаёт РИА Новости.

«То, что сейчас происходит в результате выхода США из ядерной сделки, нас очень беспокоит. Мы постоянно призываем США сесть за стол переговоров и выработать новые условия этой сделки. Поскольку пускать ситуацию на самотек недопустимо и чревато большой войной на Ближнем востоке», - заявил он.