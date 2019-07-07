Соловьёв отозвался о странном поведении Зеленского

Владимир Соловьёв прокомментировал видео, вызвавшее множество вопросов у пользователей Сети. На ролике видно странное и нетипичное поведение украинского президента Владимира Зеленского.

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Соловьёв предположил, что Зеленский наконец осознал всю ответственность, которая легла на него вместе с победой на президентских выборах.

«Что с Зеленским? Тяжело похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался. Жизнь не сериал», - считает телеведущий.

Журналист подчеркнул, что быть «хорошим парнем» недостаточно для того, чтобы эффективно управлять государством. «Пока всё выглядит печально», - резюмировал Соловьёв.