Сенатор оценил идею Лондона заплатить журналистам на Балканах

Российский сенатор Владимир Джабаров оценил заявление Великобритании о том, что страна собирается бороться с дезинформацией в Восточной Европе и оказать независимым СМИ поддержку в размере 18 миллионов фунтов стерлингов.

Зачем Лондон решил заплатить независимым СМИ в Восточной Европе?

«Англичане — известные архитекторы балканской политики. Они, собственно, и закладывали все эти конфликты в регионе перед Первой мировой войной, перед Второй, да и сейчас. Это их тактика. России об этом говорили сами сербы и представители других балканских государств», - считает первый заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда.

Джабаров подчеркнул, что если Лондон действительно станет бороться с фейковыми новостями, то это пойдёт только на пользу, передаёт RT. Однако сенатор предполагает, что в первую очередь британцы таким образом хотят избавиться от всего, что мешает Великобритании контролировать ситуацию в Восточной Европе.