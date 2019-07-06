Пушков: США не помогут Украине в газовом вопросе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует решать вопрос транзита российского голубого топлива через территорию страны не с Вашингтоном, а с Москвой. Об этом написал Алексей Пушков в Twitter. Зеленский пообещал уладить вопрос с "Северным потоком-2" через Трампа

Российский сенатор, член Совета Федерации уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский зря рассчитывает на своего американского коллегу Дональда Трампа в вопросе с "Северным потоком-2".

"Не существует «решения вопроса в сторону Украины». Нафтогаз показал себя невозможным партнером. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном. Все не то", - написал Пушков.

Напомним, как сообщали АН, ранее глава Незалежной заявил, что в ходе своего визита в Соединенные штаты Америки намерен обсудить с главой Вашингтона Дональдом Трампом проект "Северный поток-2".