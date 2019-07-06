Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на фоне туристического эмбарго со стороны РФ заявила, что прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут стране на пользу.

Доля России в экспорте Грузии составляет 13% и от российского направления отказываться не стоит, сказала она в субботу на встрече с фермерами, виноделами и представителями туристической индустрии в Кахети.

"Конечно же, есть и другие страны, есть выбор, однако разве мы должны отказываться от этих 13%? Конечно же, нет. Экономика, в том числе и экспорт, должна расти", - цитирует министра агентство ТАСС.

По ее словам, жители Грузии должны иметь право выбирать для торговых взаимоотношений ту страну, в которой их товары продаются лучше и пользуются наибольшим спросом. А РФ является вторым крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции.