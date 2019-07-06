Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Соединенные штаты Америки намерен обсудить с главой Вашингтона Дональдом Трампом проект "Северный поток-2".

По словам Зеленского, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не могут повлиять на ход реализации проекта, так как "на них влияет очень сильно локальный бизнес".

"Трамп - единственный политик, который поможет решить вопрос строительства "Северного потока-2" в пользу Украины. Этот вопрос решен уже давно, как и возвращение России в ПАСЕ", - сказал он.

Глава Незалежной также отметил, что практически вся Европа будет поддерживать строительство проекта, а политики спекулируют на этой теме: "Мол, это случилось при нас. Нас никто не спрашивает".