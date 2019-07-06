"Готовы? Выполняйте", - Пушквов о заявлении Зеленского про готовность выполянть Минские соглашения

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что надо готовиться к выполнению Минских соглашений. По мнению сенатора, это очередная порция пустых обещаний.

Зеленский заявил о готовности следовать минским соглашениям

"Опять обещания, обещания, обещания, но даже обстрелы Донбасса Зеленский не прекратил – не то, что пункты соглашений начал выполнять. Готовы? Выполняйте, никто вам не мешает. Но все опять сведётся к пустой болтовне. В Донбассе вам не верят, актёр Зеленский. Совсем не верят", - написал Пушков в Twitter.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что готов к выполнению Минских соглашений по всем пунктам. По словам президента, таким образом он хочет добиться мира на всей территории Украины.