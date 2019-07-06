Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не обсуждает с Соединёнными Штатами спекуляции Пентагона о том, что Москва якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Дипломат отметил, что голословные обвинения неприемлемы.

"Россия не обсуждает с Соединенными Штатами спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны США о возможном проведении нами ядерных испытаний свыше нулевой мощности. Вашингтону была обозначена наша позиция - мы считаем неприемлемыми голословные обвинения и категорически их отвергаем", - передаёт слова Антонова ТАСС.

Российский посол добавил, что за такими обвинениями США могут скрывать скрытые намерения о том, чтобы самим проводить подобные испытания. По его мнению, подобные заявления вызывают обеспокоенность, потому что могут вести к началу антироссийской кампании.

"Кроме того, серьезную обеспокоенность вызывает увеличение числа экспертных публикаций, призывающих к отказу от моратория на проведение ядерных испытаний...еще один международный договор оказался заложником деструктивной политики США по разрушению архитектуры соглашений в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - заключил он.