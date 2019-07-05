Зеленский заявил о готовности следовать минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к выполнению минских соглашений по всем пунктам. Согласно существующим договоренностям, Киеву придется прописать в Конституции особый статус ЛНР и ДНР, а также провести другие реформы.

Зеленский заговорил по-русски

Действующий глава государства отметил, что ни он, ни кто-либо из членов его команды не принимали участия в составлении и подписании существующих минских соглашений. При этом Зеленский заявил, что готов «делать все, что написано в минских договоренностях». Он сказал, что таким образом хочет добиться мира на всей территории Украины, передаёт Lenta.Ru.