Песков прокомментировал разговоры об изменении законодательства по самообороне

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что на сегодняшний день вопрос о необходимости внесения изменений в российское законодательство в части допустимой самообороны проходит фазу общественной дискуссии.

Такое заявление Песков сделал, комментируя приговор женщины-инвалиду, которая убила мужа. Установлено, что мужчина долгое время избивал супругу и ребёнка, передаёт «Известия». Согласно решению суда, женщину приговорили к 8,5 годам колонии.

«По всей вероятности, было бы правильно анализировать каждый случай по отдельности, прежде чем определить что-то системное в этой проблеме», - сказал Песков.