В НАТО заявили, что не намерены направлять ПРО против России

В НАТО заверили, что европейские системы противоракетной обороны не направлены в сторону России. По словам генсека НАТО, в нынешнем своём положении для ПРО недоступны российские ракеты.

«Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР», - заверил Йенс Столтенберг. Он отметил, что система призвана отражать угрозы «за пределами евроатлантического региона», передаёт РИА Новости.

При этом в конце прошлого месяца страны-участницы НАТО согласовали ряд военных и политических мер в случае прекращения действия ДРСМД. В них входят учения, а также действия в области ПРО, различных видов вооружения и разведки.