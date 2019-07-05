Граждане должны знать, как реализуются нацпроекты

Руководитель фракции «Единой России» в ЗСК, спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко и его первый заместитель Николай Гриценко приняли участие в ежегодной политической конференции партии «Единая Россия». Мероприятие прошло в Москве в формате совместного заседания Высшего и Генерального Советов партии «Единая Россия». Пленарное заседание провел лидер партии, глава Правительства страны Дмитрий Медведев.

Главной темой обсуждения на этом партийном форуме стала реализация национальных проектов.

В первой половине дня в рамках конференции делегаты и гости работали на креативных сессиях. Юрий Бурлачко и Николай Гриценко приняли участие в сессии «Лидерский потенциал и процедура предварительного голосования». В ходе панельных дискуссий обсуждались вопросы реализации социальных проектов и работы с молодежью, партнерства с некоммерческими организациями и поддержки гражданских активистов. Итоги обсуждения были подведены на пленарном заседании.

Открывая его, председатель Правительства страны Дмитрий Медведев подчеркнул особую значимость информирования населения о ходе выполнения национальных проектов.

- Пока, к сожалению, уровень информированности о том, что происходит, очень низкий. И здесь я вижу нашу общую проблему. Это проблема и исполнительной власти, и депутатов, и партии, поскольку она считает национальные проекты своим приоритетом. Если о них известно мало, это означает, что мы с вами не очень хорошо работаем. Нужно этим заниматься более активно, – сказал премьер-министр.

Лидер партии выразил надежду, что создаваемый «Единой Россией» интернет-портал «Нацпроекты глазами людей» в этом поможет и создаст дополнительные возможности для того, чтобы люди могли лучше познакомиться с реальным ходом их реализации.

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в ЗСК Юрий Бурлачко по окончании конференции дал комментарий:

- Выполняя поручение Президента страны Владимира Путина об обеспечении парламентского контроля за исполнением национальных проектов, депутаты Законодательного Собрания активно включились в эту работу. Первоначальный опыт ее реализации показывает справедливость прозвучавшего сегодня в выступлении главы Правительства Дмитрия Анатольевича Медведева критического замечания о недостаточной информированности населения по данному вопросу. Эту общую проблему он адресовал, в том числе и депутатскому корпусу. Нам понятен посыл председателя Правительства, мы готовы по всем доступным каналам вести информационно-разъяснительную работу. Люди должны знать, как приоритетные действия власти, к которым относятся и нацпроекты, скажутся на их жизни, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Завершилась конференция принятием резолюции.