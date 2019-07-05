Зеленский заговорил по-русски

Лидер Украины Владимир Зеленский провёл своё выступление перед жителями Донецкой области на русском языке. Решение президента перейти с украинского на русский вызвало овации в зале.

Кличко пообещал помочь Зеленскому с переездом

Зеленский отметил, что многие говорят о том, что жителям Донбасса якобы запрещают говорить на русском языке. Чтобы доказать обратное, президент Украины и сам решил пообщаться с гражданами на русском, передаёт РенТВ.

«Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке», - сказал Зеленский.