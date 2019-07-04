Анатолий Литовченко предлагает пойти на компромисс при выборе муниципальных глав

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко высказал свою точку зрения на то, нужно ли вводить прямые выборы муниципальных глав.

На встрече с журналистами в медиахолдинге «Гранада Пресс» Анатолий Литовченко подчеркнул, что один из минусов прямых выборов мэра — опасность голосования за некомпетентного руководителя. Как сообщает агентство «Полит74», депутат Госдумы предлагает компромиссный вариант.

- Пусть конкурсная комиссия выберет компетентных кандидатов, а жители города проголосуют за того или иного претендента, - говорит он.

По мнению Анатолия Литовченко, это оптимальный вариант.

- Иногда люди голосуют за кандидата, который хоть и популярен, но не всегда обладает должным управленческим опытом, - сказал он. - Депутаты проводят предварительную оценку уровня подготовки кандидата. Ошибка может очень дорого стоить. Вспомните 90-е годы, когда на предприятиях выбирали руководителей, но успеха они так и не достигли.