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Анатолий Литовченко предлагает пойти на компромисс при выборе муниципальных глав

4 июля 2019, 22:25 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Анатолий Литовченко предлагает пойти на компромисс при выборе муниципальных глав
Анатолий Литовченко

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко высказал свою точку зрения на то, нужно ли вводить прямые выборы муниципальных глав.

На встрече с журналистами в медиахолдинге «Гранада Пресс» Анатолий Литовченко подчеркнул, что один из минусов прямых выборов мэра — опасность голосования за некомпетентного руководителя. Как сообщает агентство «Полит74», депутат Госдумы предлагает компромиссный вариант.

- Пусть конкурсная комиссия выберет компетентных кандидатов, а жители города проголосуют за того или иного претендента, - говорит он.

По мнению Анатолия Литовченко, это оптимальный вариант.

- Иногда люди голосуют за кандидата, который хоть и популярен, но не всегда обладает должным управленческим опытом, - сказал он. - Депутаты проводят предварительную оценку уровня подготовки кандидата. Ошибка может очень дорого стоить. Вспомните 90-е годы, когда на предприятиях выбирали руководителей, но успеха они так и не достигли.

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