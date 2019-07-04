Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после беседы, состоявшейся сегодня в Папской библиотеке Апостольского дворца и продолжавшейся 45 минут.

В конце встречи российский лидер подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех" о Микеланджело, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, Папа Франциск подарил Владимиру Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века, чтобы российский президент "не забыл Рим", и памятную медаль, выпущенную к годовщине Первой мировой войны.