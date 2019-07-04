Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва выражает протест Токио из-за видео с саммита G20, в котором Южные Курильские острова были обозначены как японская территория. По её словам, такие действия противоречат документам, которые закрепляют итоги Второй мировой войны.

"Дипломату посольства Японии в России была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова обозначены как территория Японии", - сообщила дипломат.

Захарова добавила, что в ноте указывается на злоупотребление японской стороной "функциями председателя "Группы двадцати" в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к России", - передаёт РИА Новости