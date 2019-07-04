Вице-премьер Акимов поддержал концепцию перехода на электронные паспорта в РФ

Вице-премьер РФ Максим Акимов, который в том числе занимается вопросами развития цифровой экономики, поддержал предложенную Минкомсвязью концепцию перехода на электронные паспорта.

"Вице-премьером РФ Максимом Акимовым поддержана концепция электронного паспорта", - рассказал собеседник, близкий к ситуации, ТАСС.

Акимов в июне заявил, что правительство РФ в течение месяца предоставит президенту Россия Владимиру Путину предложение по формату электронных паспортов россиян. По словам политика, новый документ должен был включать электронный паспорт транспортного средства и медицинскую страховку.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что россиян ожидает две версии документа - на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении. Уточняется, что приложение будет запускаться одновременно с выдачей картой и спрашивать об установке.

Выдачу первых электронных паспортов могут начать с июля 2020 года, а прекратить выдачу бумажных версий до 2023 года. Полный переход на электронный носитель планируется завершить до декабря 2028 года.