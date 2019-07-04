Путин рассказал о своих планах после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, что он будет делать после выборов в 2024 году. Глава государства отметил, что пока ему есть чем заняться в своей должности.

"Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы...И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы...Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь", - пояснил Путин накануне его визита в Италию газете Corriere della Sera.

Напомним, что в 2024 году истекает второй подряд шестилетний президентский срок Владимира Путина. Согласно Конституции РФ один и тот же человек не может работать в должности главы государства более двух сроков подряд.