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Путин рассказал о своих планах после 2024 года

4 июля 2019, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Путин рассказал о своих планах после 2024 года
фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, что он будет делать после  выборов в 2024 году. Глава государства отметил, что пока  ему есть чем заняться в своей должности.

"Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы...И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы...Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь", - пояснил Путин накануне его визита в Италию газете Corriere della Sera.

Напомним, что в 2024 году истекает второй подряд шестилетний президентский срок Владимира Путина. Согласно Конституции РФ один и тот же человек не может работать в должности главы государства более двух сроков подряд.

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