На празднование 75-летия Победы приглашены лидеры Германии и Китая, сообщил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин принял решение направить приглашения на 75-летие Победы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, на торжественное мероприятие уже приглашены Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.

"...президент уже передал официально несколько приглашений от своего имени - в частности, в ходе саммита "двадцатки" - и президенту США, и президенту Франции, и канцлеру Германии. Естественно, также приглашали и председателя Китайской Народной Республики", - передаёт слова Ушакова РИА Новости.

Юрий Ушаков добавил, что в ближайшее время будут направлены приглашения "в очень большое число столиц".