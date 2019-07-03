Политологи рассказали, каким должен быть губернатор Челябинской области

Сегодня, 3 июля, в Челябинске прошел круглый стол «Челябинская область на пороге перемен». Социологи и политологи из столицы Южного Урала, Екатеринбурга, Москвы рассказали о том, каким должен быть губернатор Челябинской области и какие надежды на него возлагают жители региона.

8 сентября 2019 года в России состоится единый день голосования, во многих регионах пройдут выбору губернаторов, в том числе, в Челябинской области. По мнению известного московского политолога Марата Баширова, можно отметить несколько тенденций, которые прослеживаются по всей стране. Во-первых, россияне хотят быть услышанными, для них очень важно, если кандидат в губернаторы идет на контакт, слышит их и намерен решать из проблемы. Во-вторых, он должен уметь договариваться как с простыми жителями, так и с представителями финансово-промышленных групп и политическими партиями.

- В качестве примера можно привести главу Челябинской области Алексея Текслера, - говорит Марат Баширов. - Ему удалось найти общий язык с лидерами двух сильных политических партий — «Справедливой России» и «Единой России».

В-третьих, очень важно сейчас заниматься реализацией национальных проектов, потому что от их развития будет зависеть благосостояние россиян.

- Я очень хорошо знаком с Алексеем Текслером по работе в Минэнерго, - сказал Марат Баширов, - это очень скромный человек, хотя в своей команде он всегда был нападающим.

По мнению Сергея Зырянова, директора челябинского РАНХиГС, губернатор должен быть человеком, который умеет построить открытый диалог с жителями региона. Кроме того, он не должен приукрашивать действительность.

- Мы неоднократно говорили о том, что реальные доходы населения снижаются, много проблем и в Челябинской области, - говорит Сергей Зырянов. - Нужно понравится людям не только для того, чтобы стать избранным губернатором, но и для того, чтобы не получить через год-два рост протестных настроений.

Фото Олега Каргаполова