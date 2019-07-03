Путин снял с должности трех генералов

Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей трёх генералов и провёл ряд назначений. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу от должностей освобождены: генерал-майор полиции Игорь Медведев - начальник Сибирского юридического института МВД, генерал-майор полиции Сергей Неяскин - министр внутренних дел по Чувашской Республике, генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев - начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН, заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Игорь Хренков, а генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин уволен с военной службы.

Однако, согласно указу президента на новые должности назначены генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов - заместитель главы МЧС, полковник Андрей Поляков - начальник управления ФСИН по Дагестану и полковник Александр Просвернин - по Волгоградской области, а полковник полиции Александр Юрчин - глава НПО "Специальная техника и связь" МВД.

Помимо этого на должность прокурора Московской области назначен Сергей Забатурин.