В Раду внесен законопроект о противодействии российскому мату

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию, который будет рассмотрен парламентским комитетом по вопросам свободы слова, следует из информации на сайте парламента.

"Мы уже достаточно много, вплоть до смешного, говорили о необходимости чистых рук у политиков. Хотим присоединить к этому требованию еще и потребность чистого рта", - значится в пояснительной записке к документу.

Депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец заявила, что в распространении нецензурной лексики на Украине виноваты "российские колонизаторы". По ее словам, мат всегда был чужд украинскому языку.

"Это не наше, не украинское. Украинцы никогда не матерились и не употребляли брань ниже пояса. Хотите материться - материтесь по-украински" - заявила она в интервью одному из средств массовой информации.