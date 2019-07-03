Украинцам станет проще попасть в Канаду

В Торонто проходит конференция по вопросам предстоящих реформ на Украине. После первого дня встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо президент Владимир Зеленский рассказал о первых результатах.

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«Украинская молодежь сможет приезжать в Канаду по упрощенной процедуре на срок до одного года... Мы смотрим на это как на еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой», - рассказал Зеленский в ходе совместного брифинга с Трюдо.

Встреча глав двух стран пройдёт в Торонто со второго по четвёртое июля, передаёт РИА Новости. В рамках своей поездки в Канаду президент Украины планирует встретиться с представителями украинской общины.