Путин отреагировал на гибель российских подводников

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу принес соболезнования родным погибших в пожаре подводников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Выживших на подводной лодке моряков доставили в госпиталь Североморска

Путин поручил Шойгу лично вылететь в Североморск, чтобы на месте разобраться в причинах гибели российских подводников: заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин трагедии.

"Из 14 погибших - семь капитанов первого ранга, двое Героев России", - сказал лидер РФ, поручив оказать всю возможную помощь семьям погибших, - "Нужно сделать все, чтобы оказать им помощь и поддержку".

Ради встречи с министром обороны президент Российской Федерации принял решение отказаться от запланированного участия в туристическом форуме "Реки России", который проходил сегодня в Тверской области.

В Министерстве обороны сообщили, что глубоководный аппарат в настоящий момент находится на базе Северного флота ВМФ России в Североморске, расположенной на побережье Кольского залива Баренцева моря.

Напомним, как ранее писали "Аргументы недели", выживших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море доставили в военно-морской клинический госпиталь Минобороны в городе Североморске.