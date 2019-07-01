Вахтанг Кикабидзе выразил поддержку Нино Катамадзе

Актер Вахтанг Кикабидзе поддержал грузинскую певицу Нино Катамадзе в ее решении отказаться выступать в России на фоне протестов, захлестнувших Грузию, с требованиями отставки главы МВД страны. "Невелика потеря": Пушков оценил отказ Нино Катамадзе от выступлений в РФ

Об этом он заявил РИА Новости: "Я выражаю полную поддержку ее решению", - цитирует актера агентство. Напомним, Катамадзе сообщила, что больше не будет выступать на территории Российской Федерации.

Певица считает Россию оккупантом. По ее словам, день начала протестов в Грузии был самым тяжелым в ее жизни, а концерт на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве - самым трудным за всю ее карьеру.

Ранее Кикабидзе поделился своим мнением о проходящих в Тбилиси акциях протеста. Он отметил, что ему сложно дать оценку происходящему, однако правительство страны "получило то, что заслужило".