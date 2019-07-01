У Путина отказались от встречи ради встречи

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обозначил условие для встречи Владимира Путина с украинским коллегой Зеленским. Об этом сообщают информационные агентства.

«Встреча только ради самого факта встречи не нужна никому. Нужна встреча ради результата», — такими словами Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, которые спросили его про возможность переговоров глаза в глаза Зеленского с Путиным. Вопрос касался ближайшей перспективы.

«Президент Путин исполнен прагматизма в своем подходе в международных делах, тем более по такому важному треку, как наши отношения с Украиной», — пояснил Дмитрий Песков.