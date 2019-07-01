Экс-президент Украины Пётр Порошенко предположил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ может привести к тому, что Украина лишится поддержки европейских стран и останется «один на один со страной-агрессором».

Порошенко считает, что после восстановления прав России в ПАСЕ страны Запада перестанут оказывать поддержку Украине, и Киев окажется «один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором». Бывший президент Украины подчеркнул, что нельзя позволять легкомысленного отношения к сложившейся ситуации, передаёт RT. «Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить», - считает он.