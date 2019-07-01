Российский сенатор указал Киеву на ошибки во внешней политике

Сенатор Совфеда Сергей Цеков прокомментировал предложение Верховной Рады Украины приостановить участие своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, власти Украины допускают серьёзную ошибку.

«Это недальновидное предложение. Украина все годы своей независимости допускала постоянные ошибки во внешней политике. Самая большая ошибка — отсутствие стремления нормальных отношений с Россией», - раскритиковал Цеков внешнюю политику Киева.

Он отметил, что Европа не станет безоговорочно поддерживать Украину, чтобы не испортить отношения с Россией, передаёт RT. По мнению Цекова, отстранения украинской делегации от участия в ПАСЕ пойдет стране только во вред. Сенатор подчеркнул, что таким образом Украина лишает себя возможности высказывать свою точку зрения.