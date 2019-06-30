Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции президента Беларуси

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции президента Беларуси.

30 июня российский лидер прилетел в Минск. В Беларуси проходят Вторые Европейские игры.

В ходе рабочего визита в Республику Беларусь глава Российского государства посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике.

В минском дворце спорта «Уручье» Владимир Путин наблюдал за финальным боем российского боксёра Муслима Гаджимагомедова против белоруса Владислава Смягликова в весовой категории до 91 килограмма. Победу одержал россиянин. Путин также присутствовал на награждении победителей и призеров боксерских боёв в весовых категориях до 75 и до 91 килограмма.

Во дворце спорта «Минск-Арена» российский президент встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, а также посетил соревнования по спортивной гимнастике.

В резиденции президента Беларуси к Путину и Лукашенко присоединился Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, - сообщила пресс-служба Кремля.