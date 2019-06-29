Видео: Меркель нашла дорогу к стулу лишь при помощи Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита "большой двадцатки" смогла найти свой стул только с помощью президента РФ Владимира Путина. Как пишут СМИ, фрау "потерялась во времени и пространстве".

Видеозапись замешательства немецкого канцлера опубликовал Youtube-канал Ruptly. На кадрах видно, как лидер Германии сверяет часы с президентом России, а после - идет не к своему месту.

Главе Российской Федерации пришлось дважды пригласить растерявшуюся по неизвестной причине Ангелу Меркель пройти в нужном направлении, прежде чем Меркель, наконец, сориентировалась.



