Видео: Меркель нашла дорогу к стулу лишь при помощи Путина
29 июня 2019, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита "большой двадцатки" смогла найти свой стул только с помощью президента РФ Владимира Путина. Как пишут СМИ, фрау "потерялась во времени и пространстве".
Видеозапись замешательства немецкого канцлера опубликовал Youtube-канал Ruptly. На кадрах видно, как лидер Германии сверяет часы с президентом России, а после - идет не к своему месту.
Главе Российской Федерации пришлось дважды пригласить растерявшуюся по неизвестной причине Ангелу Меркель пройти в нужном направлении, прежде чем Меркель, наконец, сориентировалась.