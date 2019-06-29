Путин призвал спокойно решить вопрос с задержанными украинскими моряками
29 июня 2019, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Власти России "спокойно, в рабочем режиме" решат вопрос с украинскими моряками, задержанными после провокации в Керченском проливе. Об этом заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Соответствующее заявление российского лидера прозвучало в ответ на недавнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к главе РФ с просьбой вернуть украинских моряков.
"Они просто исполняли приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться", - пояснил Владимир Путин.
Напомним, как ранее сообщали АН, накануне Зеленский обратился к Владимиру Путину. Украинский лидер призвал отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, из-за детей.