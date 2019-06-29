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Макрон рассказал, как прошёл диалог с Путиным

29 июня 2019, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Макрон рассказал, как прошёл диалог с Путиным
Фото: globallookpress.com

Лидер Франции Эммануэль Макрон рассказал о прошедшей встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Макрона, в ближайшее время состоится двусторонняя встреча глав Франции и Российской Федерации.

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Макрон отметил, что на предстоящей встрече с Путиным представители двух стран продолжат начатую на саммите беседу, передаёт РИА Новости.

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