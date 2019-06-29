Макрон рассказал, как прошёл диалог с Путиным

Лидер Франции Эммануэль Макрон рассказал о прошедшей встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Макрона, в ближайшее время состоится двусторонняя встреча глав Франции и Российской Федерации.

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«С президентом Путиным мы обсудили разные кризисы, о которых я только что сказал, в том числе на Украине. Я хотел бы, чтобы мы продвинулись конкретно в ближайшие недели, чтобы на уровне глав государств и правительств провести встречи в "нормандском формате"», - рассказал Макрон на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита «Большой двадцатки».

Макрон отметил, что на предстоящей встрече с Путиным представители двух стран продолжат начатую на саммите беседу, передаёт РИА Новости.