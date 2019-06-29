Зеленский продемонстрировал украинцам Конституцию в комиксах

Украинский президент Владимир Зеленский в социальной сети продемонстрировал своим подписчикам черновики комиксов по конституции страны. Предполагается, что картинки помогут совсем юным жителям страны разобраться в своих правах и обязанностях.

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Зеленский в Facebook опубликовал фотографию, на которой изображен набросок комикса по Конституции Украины. Президент объяснил, что выпустить такую книгу предложило издательство «Основы». Она будет рассчитана на детей от четырёх до восьми лет и объяснит ребятам о том, что такое Конституция страны, а также расскажет детям об их правах и обязанностях.

В пятницу, 28 июня, на Украине прошёл День конституции.