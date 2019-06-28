Песков объяснил, чем подкреплен настрой России в диалоге с США

Пресс - секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чем был подкреплён диалог между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, в основу встречи легла готовность обсуждать все самые острые проблемы.

"Была декларирована готовность обсуждать все самые острые проблемы. Будет ли декларативный настрой реализован в реальности?...Я убежден, что с российской стороны, именно со стороны президента Путина, все декларации о готовности подкреплены реальными возможностями и реальной готовностью... Что будет со стороны американских коллег - посмотрим", - сообщил Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Ране сообщалось, что в пятницу, 28 июня, в ходе саммита "большой двадцатки" состоялась встреча между лидерами двух стран - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.