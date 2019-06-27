Власти Грузии обвинили в беспорядках Саакашвили

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что ответственность за протесты и беспорядки в Тбилиси лежит на экс-президенте страны Михаиле Саакашвили и его соратниках.

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«Ответственность за те результаты возлагается на осужденного Саакашвили и его агрессивную группу, которые постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу Конституцию», - считает Бахтадзе.

По его словам, нынешняя ситуация в Грузии является неприемлимой, передаёт ТАСС. Также премьер-министр страны подчеркнул, что в некоторых случаях люди превысили силу, и с этим согласна грузинская общественность.