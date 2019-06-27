Захарова объяснила, зачем Киеву посредник в переговорах с Донбассом

Мария Захарова прокомментировала позицию Владимира Зеленского касательно посредничества главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в обмене пленными с ЛНР и ДНР.

Президент Украины подчеркнул, что не понимает, зачем Киеву нужны посредники при обмене пленными. Представитель российского МИД отметила, что на протяжении нескольких лет власти Украины не желали идти на диалог с Донбассом, потому эту обязанность взял на себя Медведчук, передаёт РИА Новости.

«Как, не понимает? Сам же отказался напрямую общаться с ДНР и ЛНР, о чем заявил 10 дней назад после встречи с Макроном: "Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами". Это дословно. А до него отказался Порошенко. Вот и появились посредники. Кстати, благодаря их усилиям многие вернулись домой», - отметила дипломат.