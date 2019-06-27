Захарова посмеялась над разногласиями между Зеленским и Климкиным

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Павлом Климкиным.

Зеленский: "Я узнаю информацию о наших международных шагах из интернета"

Разногласия между Зеленским и Климкиным произошли из-за того, что министр иностранных дел отправил ответ на российскую ноту без согласования с президентом. После этого Зеленский заявил, что узнаёт о внешней политике своей страны из интернета.

«Это электронное правительство на Украине заработало», - пошутила Захарова. Разногласия между украинскими политиками она подчеркнула словами из песни: «У-е ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Между нами беда как холода».