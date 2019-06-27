Пушков предположил, кому выгоден перенос украинской столицы

Сенатор Совфеда Алексей Пушков в свойственной ему ироничной манере прокомментировал идею перенести столицу Украины из Киева в другой город. Предложение о смене столицы выдвинула партия Владимира Зеленского.

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О идее переноса столицы рассказал украинский депутат Вадим Рабинович. По мнению российского сенатора, если Киев перестанет быть столицей Украины, то «вновь станет в основном русским городом».

«Перенос столицы из Киева в другой город - главное, что нужно теперь Украине. Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом. Отличная мысль» , - написал Пушков в соцсети.