Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов рассказал, где, как правило, расположены Центры управления атаками на российские интернет-ресурсы. В Соединенных Штатах определили единственный способ сдержать военную мощь России

"Обратите внимание на данные зарубежных компаний. Они показывают, что основным источником таких угроз являются информационные ресурсы на территории США", - цитирует Мурашова агентство ТАСС.

"Они [центры] имеют четкую локализацию для сохранения полного контроля над их функционированием. Около трети центров управления бот-сетями находится на территории Соединенных штатов", - пояснил он.

Определяющим фактором атрибуции становится политика - атаку просто увязывают с текущей ситуацией: "Поэтому США виноватых всегда знают заранее. Это всего 4 страны: Россия, Китай, Северная Корея и Иран".

По словам Мурашова, США отказываются проводить с Российской Федерацией двусторонние консультации по вопросу о кибератаках даже на экспертном уровне, вероятно, опасаясь, что их аргументы будут разоблачены.