Президент России назначил нового главу Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. В Ингушетии предположили, какой работой займется Евкуров после отставки с поста главы республики

Напомним, Калиматов сменил на данном посту Юнус-Бека Евкурова, который ранее, как уже сообщали "Аргументы недели", досрочно подал в отставку на фоне протестов против пересмотра границ с Чечней.

Президент поблагодарил Евкурова за проделанную работу, отметив, что, несмотря на некоторые проблемы, Ингушетия демонстрирует позитивную динамику в строительстве и промышленном производстве.

О намерении уйти с поста, занимаемого им с 2008 года, Евкуров объявил 24 июня. Свое решение он объяснил "разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и интересами республики".