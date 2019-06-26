Пушков отреагировал на возвращение прав российской делегации в ПАСЕ

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. ПАСЕ в полном объеме вернула российской делегации ее полномочия

На своей официальной странице в сервисе микроблогов Twitter Пушков оценил предложение комитета по мониторингу ПАСЕ утвердить полномочия российской делегации, "обставив это рядом требований".

"Полномочия России возвращают с тем, чтобы всячески давить на нас по Крыму, Боингу МН17, ЛГБТ, украинским морякам и т.д. Т.о., нового этапа «с чистого листа» не будет", - считает российский сенатор.

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что участники летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме.