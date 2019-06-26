В среду, 26 июня, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что представители Парламентской ассамблеи Совета Европы находятся в плену дезинформации, представленной Украиной. Он отметил, что многие оценки, которые выносит ПАСЕ в отношении России - необоснованные и несправедливые.

"Сегодня Ассамблея находится, так же, как и общественное мнение Европы, в плену у украинской дезинформации, связанной с событиями последних пяти лет", - передаёт слова Толстого РЕН ТВ.

Политик отметил, что РФ не откажется от выполнения своих обязательств, независимо от того, как сложится ситуация в отношении неё в ПАСЕ.