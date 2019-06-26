Чиновница из Владимира призвала девочек сначала рожать, потом учиться

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина в ходе беседы "о молодых родах" заявила, что сейчас девушки тратят больше времени на образование, чем на планирование семьи. По её словам, чем раньше молодая женщина родит, тем более здоровыми будут её дети.

"Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины", - передаёт её слова издание "Зебра-ТВ".

Арсенина добавила, что необходимо менять ценности, которые присваивают старшее поколение, в том числе мнение о том, что дети - это обуза.