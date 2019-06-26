В российской Госдуме выдвинули ультиматум ПАСЕ

Российская Федерация покинет ПАСЕ, если права делегации, которая представляет страну, не будут полноценными. Такое заявление сегодня сделал Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

В ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ спикер отметил, что озвученное им требование поддержат все депутаты. Участники заседания одобрили слова Володина аплодисментами, передает РИА Новости.

Ранее на этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы разрешила России участвовать в июньской сессии консультативного органа в исключительном порядке. Через некоторое время полномочия Москвы в организации оспорили представители Грузии и Украины.