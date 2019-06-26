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В российской Госдуме выдвинули ультиматум ПАСЕ

26 июня 2019, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

В российской Госдуме выдвинули ультиматум ПАСЕ
фото: globallookpress.com

Российская Федерация покинет ПАСЕ, если права делегации, которая представляет страну, не будут полноценными. Такое заявление сегодня сделал Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

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Ранее на этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы разрешила России участвовать в июньской сессии консультативного органа в исключительном порядке. Через некоторое время полномочия Москвы в организации оспорили представители Грузии и Украины.

 

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