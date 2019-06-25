МИД РФ: Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в Грузии

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что Россия надеется на урегулирование ситуации в Грузии посредством мирного диалога. По его словам, Москва обеспокоена внутриполитическими беспорядками в Тбилиси.

"Мы глубоко озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии. Рассчитываем, что она будет урегулирована в рамках мирного диалога", - передаются его слова в ходе Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что власти Грузии провоцируют "националистические и антироссийские настроения".