Стали известны страны, поддержавшие возвращение России в ПАСЕ

Стала известна статистика голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии ПАСЕ. Итоги голосования опубликовал телеканал RT на своей странице в Instagram. Европейская дипломатическая революция

За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, а также Турция.

Члены делегаций еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

А вот Эстония, Латвия, Литва, Грузия и Украина выступили против восстановления участия России в организации. Много членов делегации Польши, Швеции и Великобритании заняли аналогичную позицию.

Были и страны, воздержавшиеся от голосования. Это Дания, Финляндия и Словения. Напомним, что после принятия решения по возвращению РФ в ПАСЕ Украина отозвала своего посла при Совете Европы.