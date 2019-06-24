Порошенко внес предложение о переименовании Грузии

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на фоне антироссийских протестов Грузию необходимо переименовать в Сакартвело. По примеру недавней смены названия с Kiev на Kiyv.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook. Он посоветовал украинскому министерству иностранных дел начать вести переговоры с грузинской стороной об изменении официального названия страны.

"Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело - значит поддержать Украину!", - считает лидер партии "Европейская солидарность".

Также Порошенко призвал украинцев не ехать в Крым или на заграничные курорты, а проводить отпуск в соседней стране. Власти Украины, по его мнению, могли бы способствовать этому, снизив стоимость перелетов в Грузию.