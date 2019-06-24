Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в понедельник, 24 июня, объявил своему народу об отставке. Евкуров заявил в эфире Национальной телерадиокомпании о том, что попросит президента РФ Владимира Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы республики.

"Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину...", - сказал Евкуров.

Полномочия Юнус-Бек Евкурова на посту главы Ингушетии истекают в 2023 году.

Сегодня Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики, - передает РИА Новости.

"Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены", - заявил глава Ингушетии. Он подчеркнул, что каждый стоит перед выбором - личные интересы, или интересы республики и каждый "поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами".