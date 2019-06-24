"Антироссийская истерия" в Грузии вынудит принять РФ ответные меры, считает Клинцевич

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что Россия может не ограничиться запретом полётов в Грузию и туристическим эмбарго, если ситуация продолжит ужесточаться. По его словам, РФ будет готова принять дополнительные ответные меры, - сообщает КП.

Таким образом Клинцевич отреагировал в Facebook на новость о запрете российских фильмов в грузинских кинотеатрах. Сенатор объяснил, что "речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей".

Сенатор отметил, что страна хочет привлекать западных гостей, но для них попытка заменить российского туриста закончится "пшиком". По его мнению, для них "Грузия – это ноль со многими неизвестными, в то время как для многих наших соотечественников... она продолжается оставаться генетически близкой страной".

"Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго", - заключил он.